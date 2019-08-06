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06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Bayramda ağızları 'lavanta lokumu' tatlandıracak - AFYONKARAHİSAR

Bayramda ağızları 'lavanta lokumu' tatlandıracak - AFYONKARAHİSAR

Bayramda ağızları "lavanta lokumu" tatlandıracak - AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar 'daki lavanta tarlalarından görüntü (Arşiv) - Lavanta lokumu satışından görüntü - Lavantalı lokumlardan görüntü - İkbal Şekerleme Satış Sorumlusu ve Gıda Mühendisi Damla Nur Şenel'le röportaj - Lavanta lokumu satın alan Mihdiye Hatipoğlu'yla röportajBayramda ağızları "lavanta lokumu" tatlandıracak - Afyonkarahisar 'da bir firma tarafından, 2 yıl süren Ar - Ge çalışmalarının ardından üretimine başlanan lavanta lokumu, Kurban Bayramı öncesi vatandaşlardan ilgi görüyorAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'da bir firma tarafından üretilen lavanta lokumu, Kurban Bayramı öncesi vatandaşlardan ilgi görüyor.Kentte yeni lezzetler konusunda Ar - Ge çalışmalarını sürdüren bir firmanın son dönemlerde üretimini yaptığı lavanta lokumu, kavşak noktası Afyonkarahisar 'a gelen yerli ve yabancı turistlerin beğenisini kazanıyor.Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlardan yoğun talep gören lavanta lokumları, bayram günleri misafirlerin ağızlarını tatlandıracak.İkbal Şekerleme Satış Sorumlusu ve gıda mühendisi Damla Nur Şenel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar denilince insanların aklına ilk önce lokum ve çeşitlerinin geldiğini söyledi.

Firmalarının yeni lokum çeşitleri ve tatlar için Ar - Ge çalışmaları yaptığını dile getiren Şenel, şöyle konuştu:"Lavanta üretimi son zamanlarda Isparta, Afyonkarahisar ve Burdur'da yoğun yapılıyor. Afyonkarahisar , lavanta üretiminde Türkiye'de ikinci sıradadır. Firmamız da bu bitkimizi değerlendirerek ferah bir tatta lokum üretmiştir. Bu lezzet için Ar - Ge çalışmalarımız yaklaşık 2 yıl sürdü. Son dönemde üretimini yaptığımız lavantalı lokum, alışılagelmiş lokumlara göre Afyonkarahisar 'a gelen misafirlerimizden büyük ilgi görüyor." - Lavanta kokulu lokumlar ikram edilecekİzmir'den Şanlıurfa'ya giderken kentten lavanta lokumu satın alan Mihdiye Hatipoğlu da ürünün tadını çok beğendiğini anlattı.Lokumun şeker oranın çok olmadığına işaret eden Hatipoğlu, "Lavanta kokulu olduğu için bayıldım. Bu Kurban Bayramı'nda misafirlerime ikram edeceklerim arasında lavanta lokumu da yer alacak. Herkese tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Yabancı Turist Muhabir Sparta Şeker Oranı Karahisar 

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