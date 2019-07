Bayrama sayılı günler kala uyarılar peş peşe geliyor İzle

-Bileme işlemi yapılırken detaylar

( TEKİRDAĞ - ÖZEL)- “Hayvanlar can çekişmeyecek”- “Kurbanlıklar kesilirken bıçakların keskin olmaları lazım” TEKİRDAĞ



- Kurban Bayramı’na sayılı günler kala kurban keseceklere önemli uyarılarda bulunan bıçak ustaları, kurbanın kesileceği bıçakların keskin olması gerektiğini ve kesim işlemi sırasında hayvana can çektirmemeleri gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde asırlardan beridir baba mesleklerini sürdüren baba Murat Bıçakçı ve oğlu Alaattin Baran Bıçakçı, Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, işlerinde yoğunluğun arttığını belirtti.

Murat Bıçakçı, kurbanda kullanılacak bıçakların önemine değinerek, kesim sırasında bıçakların keskin olması ve kesilecek kurbanlığa can çektirilmemesi gerektiğini vurguladı. “Hayvanlar can çekişmeyecek” Murat Bıçakçı, “Kurbana sayılı günler kaldı. Yani kurban bıçaklarını bilenecek olanları biran önce getirsinler bilemeye başlayalım hayvanlarını rahat rahat kessinler. Kurbanlıklar kesilirken bıçakların keskin olmaları lazım. Dini yükümlülüklerini yerine getirmeleri lazım. Bıçaklar keskin olacak hayvanlar can çekişmeyecek, işin ehli olan bıçakçılara biletmeleri lazım. Yani seyyarlar, onlar bunlar hikaye” dedi.

“Bıçakların keskin olması şart” Alaattin Baran Bıçakçı İse “Babam zaten her şeyi söyledi.



Bıçakların keskin olması şart. Hayvana can çektirmemesi gerekiyor. Herkes bileyici değil, bıçaklarını bıçakçılara getirsinler. Bıçakları kötü olanlar paraya kıyıp güzel bıçak alsınlar. Hayvana can çektirmesinler” diyerek konuşmasını noktaladı.