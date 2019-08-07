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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Bayrama için ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı 33 bin oldu İzle

Bayrama için ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı 33 bin oldu İzle

röportaj

Online Bild Irak 

-Suriyelilerin alımından görüntüler
-Çadırda bekleyenler
-Suriyelilerin bırakılması

( KİLİS -ÖZEL) KİLİS

- Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Kilis’ten Suriye’ye yakınlarının yanına gidenlerin sayısı 33 bine ulaşırken, gidişler devam ediyor. Türkiye’nin dört bir tarafından Kilis'e gelen Suriyeliler, Kurban Bayramı için Kilis Valiliğinin online randevu sistemine kayıt yaptırdıktan sonra verilen randevu gününde ülkesine geçiyor. Bayram için gidenlerin sayısı bu sabah itibariyle 33 bini buldu. Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelerek çadırlarda sıraya giren Suriyeliler, sınır hattında yoğunluğa neden oluyor. Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan Suriye’nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus, El Bab ve diğer şehirlerine gidiyor. Bayramın yaklaşması nedeniyle ülkesine gidenlerin sayısında artış yaşandığı bildirildi.
Bayram yaklaştıkça ülkesine gidenlerin sayısı artıyor Türkiye’nin dört bir tarafından Kilis’e gelen Suriyeliler, 40 dereceye yaklaşan sıcak havaya ve zorlu şartlara rağmen ülkelerine gidiyor. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı da her geçen gün artıyor. 9 Ağustos Cuma akşamına kadar ülkesine giden Suriyelilerin sayısının 40 bini bulması bekleniyor.
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