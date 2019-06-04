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04 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
- Bayram ziyaretine giden aile kaza yaptı: 5 Yaralı

- Bayram ziyaretine giden aile kaza yaptı: 5 Yaralı

Ambulanslardan görüntü

İlk Müdahale Bayramlaşma 

-Yaralılardan görüntü
-Sağlık ekiplerinden görüntü
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’da, yakınlarıyla bayramlaşmaya giden ailenin içerisinde bulunduğu otomobilin bir başka otomobille çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Ramazan Bayramı dolayısıyla yakınlarıyla bayramlaşmaya giden Hüseyin Pehlül idaresindeki 02 FV 878 plakalı otomobil ile Sait Güler idaresindeki 01 YZ 421 plakalı otomobille Yeni Mahalle Karapınar Caddesi üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kazada 02 FV 878 plakalı otomobil içerisinde bulunan Özlem, Eda, Ali Eren, Ela ve Ahmet Pehlül yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (CK)
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