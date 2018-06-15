Bayram ziyaretine giden aile kaza geçirdi: 7 yaralı

-Kaza geçiren araçlar

-Araçta bulunan çocuk çantaları

-Caddenin trafiğe kapatılması

-Güvenlik önlemleri

-Polisler

-Araçlardan genel ve detay görüntüler



( DİYARBAKIR - HD) DİYARBAKIR



- Diyarbakır’da bayram ziyaretine gitmek için yola çıkan ve içinde aynı aileden 7 kişinin bulunduğu araç trafik kazası geçirdi. Olayda 7 kişi yaralandı. Olay, Diyarbakır Silvan yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 52 EP 890 plakalı otomobil, üniversite kavşağına geldiği sırada yol kenarında park halinde olan 34 RP 24 57 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, 52 EP 890 plakalı otomobil içerisinde bulunan ve bayram ziyaretine gittiği öğrenilen aynı aileden 7 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik görevlisi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerine sevk edilirken, kaza nedeni ile yol Silvan gelişi istikametinden bir süre trafiğe kapandı. Güvenlik güçlerinin çalışmasının ardından trafik akışı kontrollü sağlanırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (YRT-MP-Y)

