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16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Bayram ziyaretinden dönen aile kaza yaptı - ŞANLIURFA Haberi

Bayram ziyaretinden dönen aile kaza yaptı - ŞANLIURFA Haberi

- Kaza yapan araçtan detay görüntülerBayram ziyaretinden dönen aile kaza yaptı - Şanlıurfa 'da bayram ziyaretinden dönen ailenin içerisinde bulunduğu otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Suruç ilçesinde bayram ziyaretinden dönen ailenin içerisinde bulunduğu otomobilin devrildiği kazada 3'ü çocuk, 5 kişi yaralandı.Enver Yavuz'un (30) kullandığı 06 DL 0920 plakalı otomobil, Şanlıurfa - Suruç karayolunun 10. kilometresindeki Suruç Konaklama Tesisleri yakınında yoldan çıkarak devrildi.Kazada, sürücü Yavuz'un yanı sıra eşi Filiz (27), çocukları Elif (11), Tuncay (8) ve Umut (4) Yavuz yaralandı.Ambulanslarla Şanlıurfa ve Suruç'taki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.Bu arada Yavuz ailesi fertlerinin, bayram ziyareti için gittikleri Suruç ilçesinden Şanlıurfa 'ya dönmeye çalıştığı öğrenildi.

Hastane Bayram Ziyareti 

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