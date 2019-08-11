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11 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Bayram ziyareti kana bulandı: 1 ölü, 4 ağır yaralı

Bayram ziyareti kana bulandı: 1 ölü, 4 ağır yaralı

Olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Bayram Ziyareti Ağır Yaralı Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Ambulanstan görüntü
-Kaza yapan araç
-Cesetten görüntü
-Jandarmadan görüntü
-Yakınların sinir krizi geçirmeleri
-Cesedin ambulansa yüklenmesi
-Kalabalıktan görüntü
-detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da, bayram ziyareti için yola çıkan bir araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi öldü, 4 kişi ise ağır yaralandı. Olay, Diyarbakır-Bingöl Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bayram ziyareti için Kocaköy ilçesinden Diyarbakır'a doğru yola çıkan 21 ER 447 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atarak şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, 4 yaralıyı yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Diyarbakır’daki çeşitli hastanelere kaldırdı. Kazada hayatını kaybeden Halim T. ile yaralıların yakınları, olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
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