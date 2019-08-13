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13 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Bayram ziyareti için geldiği Adana'da sulama kanalına giren genç boğuldu

Bayram ziyareti için geldiği Adana'da sulama kanalına giren genç boğuldu

Su altı polislerinin cesedi çıkarması

Polis Bild Bayram Ziyareti Sulama Kanalı Polis Ekipleri 

-Olay yerinden genel görüntüler
-Çevreden detay görüntüler
-Kanaldan detay görüntüler
-Cenazenin tabuta konulması
-Cenazenin araca konulması

( ADANA )- Adana’da serinlemek için sulama kanalına giren 15 yaşındaki Turgay Ballı, bir süre sonra akıntıya kapılarak kayboldu. Sualtı polisleri sabah yaptığı arama çalışmalarında 15 yaşındaki çocuğun cansız bedenine suya girdiği yerin 5 kilometre uzağında buldu ADANA

- Adana’da serinlemek için sulama kanalına girdikten sonra akıntıya kapılıp kaybolan çocuğun cansız bedenine suya girdiği yerin 5 kilometre uzağında ulaşıldı.Olay, Yüreğir İlçesi Ege Bağtur Bulvarı DSİ’ye ait sulama kanalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde serinlemek için sulama kanalına giren 15 yaşındaki Turgay Ballı bir süre sonra akıntıya kapılıp kayboldu. Bu sırada amca oğlu Musa Ballı kuzenini kurtarmak için sulama kanalına atladı ancak kurtaramadı. Çevredeki vatandaşlar ise durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sualtı polisleri yaptığı arama çalışmalarına hava kararınca son verdi. Sabah erken saatlerde tekrar başlayan arama çalışmalarında, Turgay Ballı’nın cansız bedeni suya girdiği yerin 5 kilometre uzağında bulundu.Turgay Ballı’nın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılacak otopsisinin ardından Turgay Ballı Mersin’deki aile mezarlığına defnedileceği öğrenildi.Öte yandan, Turgay Ballı’nın ailesiyle birlikte Mersin’den Adana’ya amcasını bayram ziyaretine geldiği öğrenildi.
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