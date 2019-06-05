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05 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Bayram ziyareti faciayla sonuçlandı... Ok ailesinin bulunduğu otomobil su kanalına uçtu Haberi

Bayram ziyareti faciayla sonuçlandı... Ok ailesinin bulunduğu otomobil su kanalına uçtu Haberi

Yaralı çocuk ve babası

Su Kanalı Bayram Ziyareti Bayramlaşma Sağlık Ekipleri Kız Çocuklar 

-Ambulansın içinde müdahale edilmesi
-Kız çocuğunun ambulansın içinde ağlaması
-Kaza yerinden genel ve detay
-Kazayı gören şahsın anlatması
-Otomobilin görüntüsü
-Annenin cesedinin görüntüsü
-Olay yerindeki kalan malzemeler
-Görgü şahidinin olayı anlatması

( ADANA )- Araçtaki kadın hayatını kaybetti, eşi ile 3 çocuğu yaralandı- Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi ADANA

- Şanlıurfa'dan yakınlarıyla bayramlaşmak için Adana'ya gelen Ok ailesinin bulunduğu otomobil atık su kanalına uçtub. Araçtaki anne hayatını kaybetti, eşi ile 3 çocuğu yaralandı. Edinilen bilgiye göre, kaza merkez Sarıçam ilçesinde meydana geldi. Mehmet Ok, eşi Sahra (50) kız çocukları Ayşe (11) Keziban ve ismi öğrenilemeyen oğlunu yanına alarak bayram ziyareti için 06 DE 4144 plakalı otomobiliyle Şanlıurfa'dan Adana'ya yola çıktı. Ok, Adana'da Sezai Karakoç Bulvarı'na geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedince kaldırıma çarptıktan sonra atık su kanalına uçtu. Metrelerce havaya yükselen otomobil kanala uçtuktan sonrada takla atıp durabildi. Otomobilde bulunan Ok ailesi kaza sonrası yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen polis, sağlık ve Can-Kur ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken Can-Kur ekipleri de yaralıları kanaldan çıkartarak ambulanslara taşıdı. Bu arada sağlık ekipleri anne Sahra Ok'un hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan ve durumu ağır olan 1'i çocuk iki şahıs da hemen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralanan ve ismini öğrenilemeyen genç annesinin öldüğünü öğrenince "anne" diye ağlayıp ambulansla gitmek istemedi. Ancak yakınlarının ısrarı üzerine ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza yerinde kız çocuklarının ayakkabıları, hayatını kaybeden annenin terliği kaldı. Kazayla ilgili soruşturma başlattı. (FKE-
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