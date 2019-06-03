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03 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bayram yoğunluğu yaşayan berberler randevu sistemi

Bayram yoğunluğu yaşayan berberler randevu sistemi

yoğunluktan detay görüntüler,

Turab Masaj Cilt Bakımı Kalaba Alabalık 

-vatandaşların tıraş sırası beklemesi,
-tıraş olan vatandaşlar,
-Berber Rıdvan Turgut röp,
-vatandaş röp,

( GAZİANTEP ) - GAZİANTEP

- Gaziantep’te Ramazan Bayramı öncesi yoğunluk yaşayan bir berber vatandaşın talebine yetişebilmek için randevu sistemini devreye soktu. Gaziantep’te vatandaşlar bayram tıraşı olmak için berberlere akın ederken, yoğunluk nedeniyle mesai saatlerini uzatan berberler gerginliklerin önüne geçebilmek için randevu sistemine geçti. Bayram traşı nedeniyle yoğun ilgi gören berberler, sabahın erken saatlerinde başladıkları mesaiye sahur vaktine kadar durmadan devam ediyorlar. Yoğun ilgi gören berberlerden Rıdvan Turgut, "Bayram nedeniyle 3-4 gündür çok yoğun bir dönem geçiriyoruz. Vatandaşları tıraş edebilmek ve bayrama hazırlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Bu nedenle hem yoğunluğumuzu kontrol edebilmek hem de her vatandaşımızın talebini karşılamak için randevu sistemini devreye soktuk. Bu sayede son 3-4 günlük yoğunluğumuzu randevu usulüyle biraz daha hafiflettik. Bu yeni sistemimizde müşterilerimiz bize internetten ulaşarak veya telefonla arayarak uygun saatleri soruyorlar ve biz de uygun saatleri onlar için rezerve ediyoruz. Yani isteyen herkese bir saat belirliyoruz. Bu durum hem bizim hem de müşterilerimizin işine yarıyor. Normal zamanda günlük 30-40 müşterimize hizmet verirken bayram nedeniyle son 3-4 günde ortalama 100-150 arası müşteriye hizmet veriyoruz. Bu yüzden sahur saatlerine kadar yoğun şekilde çalışıyoruz. Gelen vatandaşlarımıza saç, sakal tıraşı, cilt bakımı, manikür, pedikür ve isterlerse masaj hizmeti veriyoruz" şeklinde konuştu.
"Gelmeden önce randevu aldım" Berbere tıraş olmaya gelen Reşit Çelik isimli vatandaş ise, bayram yoğunluğu nedeniyle boş görmenin mümkün olmadığı berber koltuğuna randevu alarak oturabildiğini söyledi.

Ramazan Çelik, "Bayram yoğunluğu nedeniyle berberin kalabalık olacağını biliyordum. Hafta sonu da izinli olduğum için ona göre bir ayarlama yaptım. O yüzden gelmeden bir iki saat önce randevu alarak geldim. Bayrama bakımlı girebilmek için saç, sakal tıraşımı oldum. Buralar bayram dolayısıyla çok yoğun olduğu için berber arkadaşımıza da devreye soktuğu randevu sistemi için teşekkür ediyoruz. Güzel bir sistem olmuş" diye konuştu.
(SVY-SD-
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