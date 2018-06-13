Bayram trafiğine sıkı denetim - ANKARA

- Trafik ekiplerini denetlemelerinden detaylar - Trafik Denetleme Şube Müdürü Ayhan Saraç ile röportajBayram trafiğine sıkı denetim - Ramazan Bayramı süresince vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerinin sağlanması ve ölümlü trafik kaza sayısının azaltılması amacıyla trafik denetimleri sıklaştırıldı - Trafik Denetleme Şube Müdürü Ayhan Saraç: - "Önceliğimiz trafiğin düzenli akışını sağlamak, daha fazla görünür olmak, sürücülerle yüz yüze iletişim kurmak ve trafik güvenliği konusunda farkındalık yaratmaktır"ANKARA (AA) - Ramazan Bayramı süresince vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerinin sağlanması ve ölümlü trafik kaza sayısının azaltılması amacıyla trafik denetimleri sıklaştırıldı.Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Uygulama ve Denetleme Daire Başkanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürü Ayhan Saraç, Ankara Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerindeki uygulama noktasında denetimlere nezaret etti.Saraç, AA muhabirine burada yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla "2018 yılı Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri" konulu genelgenin 81 il valiliğine gönderildiğini belirtti. Genelge doğrultusunda denetimlere başlandığını ifade eden Saraç, "Önceliğimiz trafiğin düzenli akışını sağlamak, daha fazla görünür olmak, sürücülerle yüz yüze iletişim kurmak ve trafik güvenliği konusunda farkındalık yaratmaktır." dedi. Karayolu üzerinde yapılacak denetimlerin yanı sıra trafiğin havadan helikopter ve dronlarla da izleneceğini bildiren Saraç, bu sayede yoğunluğun meydana geldiği kesimlerde oluşan kazalara daha hızlı müdahale edilmesinin hedeflendiğini anlattı.Saraç, son 10 yılda bayram tatillerinde kazaların yoğun olarak meydana geldiği güzergahlarda alınan tedbirleri denetlemek için 32 polis başmüfettişinin görevlendirileceğini söyledi.
Bayram tatilinde yola çıkacaklara "İyi yolculuklar" dileyen Saraç, sürücülerden trafik kurallarına uymalarını ve aşırı hız yapmaktan kaçınmalarını istedi. - İçişleri Bakanlığı genelgesiİçişleri Bakanlığının Ramazan Bayramı tatili boyunca alınacak trafik tedbirlerine ilişkin yayımladığı genelge kapsamında, bayram öncesi ve sonrası olmak üzere 6 gün boyunca toplam 35 bin 451 trafik ekibi ve 69 bin 639 trafik personelini görevlendirilecek. Trafik ekiplerinin özellikle kazaların yoğun olduğu sorumluluk güzergahlarında "görünür" olmaları sağlanacak. Bayram öncesi ve sonrası terminaller ve ara istasyonlarda denetimler artırılacak.Toplam uzunluğu 2 bin 155 kilometre olan tüm otoyollarda, "ortalama hız" denetimine devam edilecek. Radarla hız denetimleri, hız kaynaklı kazaların yoğunlaştığı yerlerde yapılacak. "Tuzak radar" algısına neden olacak yöntemler ile radar araçları gizlenerek denetim yapılmayacak.