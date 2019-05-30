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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bayram trafiğine 'drone'lu denetim

Bayram trafiğine 'drone'lu denetim

drone görüntüsü

( YALOVA ) YALOVA

Teknoloji Kontrol Noktası Trol 


- Bayram tatili için yollara düşen sürücülerin yaptıkları trafik ihlalleri Yalova Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri tarafından drone ile anbean görüntüleniyor. Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri, kural ihlallerinin önüne geçmek ve kazaları önlemek için drone ile kontrollere başladı.
Kontrol noktasından havalanan drone yol boyunca havadan araçları gözlüyor. Trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen araçlar kontrol noktasında durdurularak, sürücülere ceza kesiliyor. Jandarma Alay Komutanlığı yetkilileri, "Maksadımız sürücülere ceza yazmak değil, yollarda her zaman kontrollerin sürdüğünü göstermek. Bunu yaparken de teknolojinin nimetlerinden faydalanmaya başladık. Drone yol boyunca trafiği havadan gözlüyor. Kural ihlali yapan sürücüler ikaz ediliyor ve cezai müeyyide uygulanıyor. Bayram trafiğinin yoğun olması sebebiyle denetimlerimizi sıklaştırdık" dedi.
Drone ile havadan trafik kontrollerinin bayram boyunca süreceği belirtildi.
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