Bayram trafiği yoğunluğu akşam saatlerinde de sürüyor

-yoğunluktan görüntü

-d100 karayolundaki yoğunluktan görüntü

-yan yollardaki yoğunluktan görüntü



( İSTANBUL )- İstanbul’un çıkış noktalarında trafik durma noktasına geldi İSTANBUL



- Kurban Bayramını il dışında geçirmek isteyen ve akşam üzeri saatlerindeki trafiğine girmemek için geç saatte yola çıkan vatandaşlar, İstanbul’un çıkış noktalarında ve köprü girişleri Anadolu istikametinde yoğunluk oluşturdu. Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen ve akşam üzerinde oluşan trafiğe kalmak istemeyen vatandaşlar akşam geç saatlerde yola çıktı. Vatandaşlar, İstanbul'un çıkış noktalarındaki ana yollarda trafik yoğunluğuna sebep oldu. Özellikle TEM Otoyolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlanan ana ve yan yollarda yoğunluk oluştuğu görüldü.

Trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği gözlendi. Trafik polisleri, herhangi bir olumsuzluğun olmaması için köprü girişlerinde ve ana yolların belli noktalarında görev yapıyor. Kendi araçlarıyla yola çıkan vatandaşların oluşturduğu yoğunluk sürüyor.

