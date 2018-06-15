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15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Bayram tatiline gelen aile kaza yaptı: 4 yaralı - ERZİNCAN İzle

Bayram tatiline gelen aile kaza yaptı: 4 yaralı - ERZİNCAN İzle

- Olay yerinden genel ve detay görüntü - AFAD ekiplerin çalışması - Yaralının araç içerisinden çıkarılışı - Polis ekiplerin inceleme yapması Erzincan 'da bayram tatiline gelen aile kaza yaptı: 4 yaralı - Ramazan Bayramı dolayısıyla kente gelen ailenin bulunduğu otomobilin bariyere çarpmasıyla araçtaki anne, baba ve iki çocuğu yaralandıERZİNCAN (AA) - Erzincan 'da meydana gelen trafik kazasında, bayram tatili için kente gelen aynı aileden 4 kişi yaralandı.Bayram tatilini geçirmek üzere Kayseri'den memleketleri Erzincan 'a gelen Yıldırım Saygıner'in (40) kullandığı 38 GG 944 plakalı otomobil, Erzincan - Sivas karayolu Sakaltutan geçidi Tüneller mevkisinde refüjdeki bariyerlere çarptı.Kazada sürücü ile eşi Ayfer Saygıner (37) ile çocukları Burak Baran (13) ve Eren Saygıner (3) yaralandı.Araçta sıkışan Ayfer Saygıner olay yerine çağrılan AFAD ekipleri ile Refahiye ilçesinde bulunan Başbakan Binali Yıldırım'ın programı için kente gelen TRT Erzurum ekibinin de yardımıyla araçtan çıkartıldı.Yaralılar daha sonra ambulanslarla kaldırıldıkları Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, aracın görevlilerce yoldan çekilmesinin ardından normale döndü.

Trafik Kazası Bayram Tatili 

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