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09 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Bayram tatiline çıkan sürücüleri uyardılar

Bayram tatiline çıkan sürücüleri uyardılar

Polislerin araçları durdurması

Polis Trafik Kuralları Bild Emniyet Kemeri Polis Ekipleri 

-Polislerin araç sürücülerine uyarması
-Sürücülere broşür dağıtılması

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te trafik polisleri tarafından Kurban Bayramı öncesi yolculuk yapan sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları araç sürücülerini trafikte dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kurban Bayramı öncesinde yolculuk yapan sürücülere emniyet kemerinin önemi, yorgun ve uykusuz araç kullanılmaması, trafik kurallarına uyulması konusunda önemli bilgiler verildi.
İl genelinde yapılan uygulamada araç sürücülerine bilgilendirme amaçlı broşürler dağıtıldı. Sürücülere aynı zamanda polis ekiplerince ‘kemerinsesgetirsin’ projesi anlatıldı. Projedeki amacın trafik kazalarının önüne geçmek ve vatandaşların bayramlarını huzurlu bir şekilde geçirmesinin sağlanması olduğu bildirildi.

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