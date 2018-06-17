Bayram tatilinden dönüş yoğunluğu - İSTANBUL

- Otogardan görüntülerstanbul'da bayram tatilinden dönüş yoğunluğu - Ramazan Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren vatandaşların kente geri dönmesi dolayısıyla İstanbul otogarında ve Atatürk Havalimanı'nda yoğunluk yaşanıyorİSTANBUL (AA) - Ramazan Bayramı tatilini şehir dışında geçiren İstanbul luların kente geri dönmesi dolayısıyla tatilin son gününde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda ve Atatürk Havalimanı'nda yoğunluk yaşanıyor.Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilerek kent dışına çıkan İstanbul luların, tatilin son gününde kente dönüş yolculukları devam ediyor. Dönüşler nedeniyle yollarda trafik artarken tatilcileri taşıyan şehirlerarası otobüsler de 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu.Her bayram olduğu gibi bu bayramda da tatil dönüşü yollarda ve otogarda yoğunluk yaşandığını belirten otobüs firmalarının yetkilileri, akşam saatlerinde yoğunluğun daha da artabileceğini söyledi.
- Atatürk Havalimanı'nda dönüş yoğunluğuBayramı tatilini şehir dışında geçiren İstanbul luların dönüş yolculuğundan dolayı Atatürk Havalimanı'nda yoğunluk yaşanıyor. İstanbul dışına çıkan tatilcilerin dünden itibaren şehre dönmeleriyle başlayan yoğunluk, Atatürk Havalimanı'nda bugün daha da arttı.Tatilin son gününde kente dönen yolcular nedeniyle İç Hatlar ve Dış Hatlar geliş terminallerinde yoğunluk oluştu. Dış Hatlar Terminali Geliş Terminali'nin çıkış kapısında kısa süreli kuyruklar oluştu.Havalimanında görevli polisler, pasaport kontrolünde yoğunluk oluşmasını önlemek amacıyla tüm kontuarları açık tuttu.Bayram tatilini Azerbaycan'da geçiren İngilizce öğretmeni Seçil Çelik, tatil için bu Bakü'ye gittiğini ve oradan döndüğünü söyledi.
Dönüşte oldukça yoğunluk yaşandığını belirten Çelik, "Pasaport kontrolünde de yoğunluk vardı ama polisler o kadar hızlı işlerini yapıyordu ki sıkıntı yaşamadık. Eskisine göre çok iyi." dedi. Almanya'nın Düsseldorf şehrinden gelen Özcan Ayvaz, "Bayağı bir yoğunluk var. Türkiye'ye bir akım var. Hem seçim hem de bayram dolayısıyla gelişler var. Girişte de kalabalık var. Pasaport kontrolü çok seriydi, beklemeden içeri geçtik." ifadelerini kullandı.Öte yandan bayram tatili için yurt dışından gelen Türk vatandaşlarının yaşadıkları ülkelerine dönüşleri de devam ediyor.Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'nin pasaport kontrolü bölümünde de yoğunluk yaşanıyor.