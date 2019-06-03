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03 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bayram tatilinde sürücülere hem havadan hem karadan denetim

Bayram tatilinde sürücülere hem havadan hem karadan denetim

Drone dan detay görüntüler

Trafik Kuralları Bayram Tatili Trafik Yoğunluğu Trafik Denetimi Hatalı Sollama 

-Radardan detay görüntüler
-Trafik denetlemesinden görüntüler
-Genel detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bayramda meydana gelebilecek kazaları önlemek amacıyla drone ile denetleme yaptı. Gaziantep'te Ramazan Bayramında 9 günlük tatil nedeniyle yaşanan trafik yoğunluğunda kazaları önlemek amacıyla drone ile trafik denetimi yapılıyor. Cuma günü başlayan bayram tatili ile birlikte Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri, Gaziantep-Adana yolu üzerinde havadan drone ile karadan ise radar ile hız ve hatalı sollama gibi kural ihlali yapan sürücüleri tespit etti. Ekipler, kuralları ihlal eden sürücülere para cezası yazdı. Kaza olmaması sevindirdi Bayram tatilinin başlamasının ardından denetimleri sıkı tutan ekipler, 4 günlük süreçte başta en çok kazaların meydana geldiği yollarda olmak üzere trafik kurallarının en çok ihlal edildiği ve trafik yoğunluğunun yaşandığı yollarda kontrollerini arttırdı. Gaziantep'in farklı bölgelerinde 4 gündür drone ile de denetimler yapan ekipler, şuana kadar ise can kaybına yol açan bir kazanın olmamasının sevincini yaşadıklarını ifade etti.

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