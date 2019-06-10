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10 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bayram tatilinde su kullanımı yüzde 20 azaldı İzle

Bayram tatilinde su kullanımı yüzde 20 azaldı İzle

su kullanımını gösteren istatistiki bilgi

İnternet Sitesi Lyon Bayram Tatili 

-barajlardan arşiv görüntü

( İSTANBUL - ÖZEL)- İstanbul boşaldı, su kullanımı yüzde 20 azaldı İSTANBUL

- İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi(İSKİ)’nin verilerine göre 9 günlük bayram tatilinde vatandaşların şehir dışına çıkmasıyla günlük temiz su kullanım oranı yaklaşık yüzde 20 oranında azaldı. İSKİ’nin internet sitesinde yayınladığı verilere göre 3 Haziran günü 3 milyon 116 bin 618 metreküp olan su kullanım miktarı 4 Haziran'da bayramın birinci gününde son 15 günlük su kullanım seviyesinin en altına gerileyerek 2 milyon 567 bin 244 metreküpe düştü. Ramazan Bayramının ikinci gününde ise İstanbullular 2 milyon 600 bin metreküp civarında su kullandı. Böylelikle 9 günlük tatilde İstanbul'da su kullanım oranı yüzde 19 oranında azaldı. Öte yandan 6 Haziran tarihinde ise günlük kullanılan su miktarı yükselerek yaklaşık 2 milyon 700 bin metreküpe ulaştı.
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