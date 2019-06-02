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02 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Bayram tatilinde helikopterli trafik denetimi

Bayram tatilinde helikopterli trafik denetimi

Helikopterin kalkışı

Bayram Tatili Trafik Polisi Trafik Denetimi Hatalı Sollama Trafik Kanunu 

-Araç takibi
-Ekiplerin kontak kurması
-Havada takip edilen sürücü
-Ekiplerin sürücüleri durdurması
-Kontrol yapması
-Helikopter
-Sürücülerin durdurulup uyarılması

( ADANA )- Adana'da trafiğin yoğun olduğu güzergahlar ve kavşaklar ile otoyol ve şehirlerarası karayollarında yapılan helikopter ve droneli trafik denetimleri bayram tatili süresince devam edecek. ADANA

Adana'da trafik ekipleri, bayram tatili boyunca helikopter ve drone destekli denetim yapacak. İçişleri Bakanlığının yürürlüğe koyduğu 100 günlük eylem planı kapsamında ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarını en aza indirilmesi ve sürücülerde algılanan yakalanma riski duygusunun sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi amacıyla trafik birimleri, havadan özel trafik denetimleri yapıyor. Adana'da trafiğin yoğun olduğu güzergahlar ve kavşaklar ile otoyol ve şehirlerarası karayollarında yapılan havadan helikopter ile trafik denetimlerine bayram tatili süresince de ağırlıklı olarak devam edilecek. Sürücülerin trafiği tehlikeye düşüren kural ihlallerinin denetlendiği havadan özel trafik denetimlerinde, özellikle sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak, park etmek gibi trafik kural ihlalleri üzerinde yoğunlaştırılacak. Bayram tatili süresince denetimler, helikopter ve 22 ekip ile otoyol üzerinde 5 kilometrede bir ekip aracı düşecek şekilde planlama yapılarak uygulamaya konuldu. Çarşı bölgesi, mezarlıklar, otogar ve D-400 karayolu üzerinde de ekipler görevlendirilerek, il merkezinde de 59 ekip 25 motosikletli trafik polisi ile gerekli trafik tedbirler alındı, helikopter ile kural ihlali yapan sürücülerle ilgili alınan anlık görüntüler de görevli ekiplere bildirilerek denetimlerin etkinliği attırılacak. Havadan yapılan trafik denetimleri, helikopter ve drone desteğinde bayram tatili süresince sürdürülecek. Kural ihlalleri yaparak trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullandığı tespit edilen araç sürücülerine 2918 sayılı karayolları trafik kanununda belirtilen müeyyideler uygulanacak.
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