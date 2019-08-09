Bayram tatilinde bunu yapmadan yola çıkmayın Haberi

-Araça bakım yapılması

-Motor yağının boşaltılması

-Detay görüntüler

-Usta Ömer Akyürek ile röp.

-Motor yağının ve filtrelerin değişimi

-Sürücüler Yıldıray Bolat ve Yücel Aygün ile röp.

-Detaylar



( ORDU -ÖZEL)- Uzmanlar, araçların periyodik bakımlarının yapılmadan yola çıkıldığı takdirde, araçlarda yüksek maliyetli zararlar oluşabileceğini söyledi- Periyodik bakımları yapılmadan uzun yolda kullanılana araçlar, 10 bin liraya kadar masraf açabilir ORDU



- Kurban Bayramı’na sayılı günler kala yola çıkmak için hazırlık yapan araç sürücüleri, araçlarının periyodik bakımlarını yaptırıyor. Uzmanlar, bakımların yapılmadığı takdirde araçlarda yüksek maliyetli hasarlar oluşabileceği gibi, bayram tatilinin de kötü anılarla geçebileceğine dikkat çekiyor. Kurban Bayramı’na sayılı günler kala otobüs firmalarında ve havayolu şirketlerinde biletler neredeyse tükendi. Özel araçlarıyla seyahat yapacak olan sürücüler de şimdiden hazırlıklarını yapmaya başladı.

Türkiye’de 24 milyona yaklaşan kayıtlı araç sayısı, sürücüler tarafından aktif olarak kullanılırken, araçların bakımını da aksatmamaya özen gösteriyor. Yaz mevsimin nedeniyle gurbetçilerin gelmesi ve Kurban Bayramı’nın yoğunluğu trafikte yoğunluk yaşanmasına neden olurken, uzmanlar bakımsız araçlar ile yola çıkan sürücülerin, araçlarının bozularak, yüksek maliyetli hasarlar ile karşı karşıya kalabileceklerini belirtiyor. “Araç arızalanıp yolda kalabilir” Ordu eski sanayi sitesinde yağ değişim ve periyodik bakım ustası olan Ömer Akyürek, sıcak havalarda araçların yolda kalmaması için periyodik bakımının yapılması gerektiğine dikkat çekti. Bayram öncesi uzun yola çıkmadan önce araçların muhakkak yağının, filtrelerinin ve diğer sıvılarının değişmesi gerektiğine vurgu yapan Akyürek, “Yolda sıkıntı yaşamamaları için periyodik bakımın yapılması gerekiyor. Yapılmadığı takdirde motor arızaya düşebilir, frenlerde sıkıntı olabilir, hararet yapıp araç yolda kalabilir bunlar yolda oldukça önemli olaylar” dedi.

“Yapılmazsa masraf 10 bin lira ve üzerine çıkabilir” Araçların periyodik bakımlarının yapılmadığı takdirde ciddi masraflı hasarlar oluşma ihtimalinin de bulunduğunu ifade eden Akyürek, “Bugün örneğin bir aracın motorunu yaptırmak 10 bin lira civarında tutuyor. Ancak küçük bir periyodik bakımla bunların üstesinden gelmiş oluyorlar. Yağ değişimleri yaklaşık 150 liradan başlıyor ancak yapılmadığı takdirde doğurabileceği sonuçlar 10 bin lira ve üzerine çıkabiliyor. Bununla birlikte insanların bayram tatilleri de rezil oluyor” şeklinde konuştu.

Yıldıray Bolat isimli araç sürücüsü de, Kurban Bayramı’nda aracı ile seyahate çıkacağı için periyodik bakımlarını yaptırdığını söyledi.



Bakımın her zaman araç için oldukça önemli olduğunu, özellikle de uzun yola gideceklerin muhakkak kontrol ettirmesi gerektiğini ifade eden Bolat, “Uzun veya kısa yol olsun bu bakımlar araç için en önemli maddelerden birisi. Önemli olan aracın yağı ve suyudur” şeklinde konuştu.

Yücel Aygün de bayram dönüşü uzun yola gideceği için aracın periyodik bakımlarını yaptırdıklarını ifade etti.



