Bayram tatili sonrası oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi İzle



- İstanbul’da bayram tatili sonrası ilk iş gününde yollarda trafik yoğunluğu oluştu. Özellikle Anadolu Yakasından Avrupa Yakasına geçişlerde trafikte araç kuyruklarının oluştuğu gözlendi. Oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. İstanbul’da bayram tatilinin sonu ermesiyle birlikte ilk iş gününde vatandaşlar yollara akın etti. Sabah saatlerinde vatandaşların direksiyon başına geçmesiyle yollarda trafik yoğunluğu oluştu. Özellikle Anadolu Yakasından Avrupa Yakasına geçiş yollarında trafiğin yoğun olduğu ve araç kuyruklarının oluştuğu gözlendi. Bayram tatili sonrası yollarda oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.

