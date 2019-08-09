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09 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Bayram tatili başladı, İstanbul trafiği durma noktasına geldi

Bayram tatili başladı, İstanbul trafiği durma noktasına geldi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafik yoğunluğu

Trafik Yoğunluğu 

-Mahmutbey Gişeler Trafik yoğunluğu
-İSTOÇ mevkii ve TEM otoyolu havadan trafik yoğunluğu

( İSTANBUL )- Bayram trafiği havadan görüntülendi İSTANBUL

- Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar yola çıktı. TEM Otoyolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Mahmutbey gişelerinde trafik durma noktasına geldi. Bayram trafiği havadan görüntülendi. Bugün mesai bitimiyle birlikte Kurban Bayramı tatili başladı.
Tatilini şehir dışında geçirmek isteyen çok sayıda vatandaş yola çıktı. TEM Otoyolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Mahmutbey gişeleri ve İSTOÇ mevkiinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yollarda oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
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