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01 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bayram tatili acıya dönüştü: 5 yaralı

Bayram tatili acıya dönüştü: 5 yaralı

kaza yeri

Bayram Tatili Bild Ticari Araç Direksiyon 

-kaza yapan araç

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bayram tatiline giden ailenin içinde bulunduğu hafif ticari araç, taklalar atarak, tarlaya sürüklendi. Kazada aynı aileden 5 kişi yaralandı. Kaza, Süleymanpaşa - Malkara yolu üzeri, Kınıklar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan İpsala istikametine seyreden Murat Üzmez (34) yönetimindeki 34 JN 4492 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atarak yoldan çıktı. Tarlaya sürüklenen otomobilde sürücü Murat Üzmez ve eşi Ebru Üzmez, Ayfer Üzmez (60), Bahri Üzmez(67) ve Mehmet Selim Üzmez (3) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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