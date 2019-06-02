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02 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Bayram tatilcilerinin TEM’de oluşturduğu yoğunluk sürüyor Haberi

Bayram tatilcilerinin TEM’de oluşturduğu yoğunluk sürüyor Haberi

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde görüntüler

Trafik Yoğunluğu Irak 

-Detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlaması ile oluşan trafik yoğunluğu devam ediyor. TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde bayram tatilcilerinin oluşturduğu trafiğin yoğunluğu devam ediyor. Dün akşam saatleri itibari ile 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasının ardından İstanbul ve çevre illerden yola çıkan vatandaşlar, tatil ve aile ziyareti için TEM Otoyolu ve D100 Karayolu Ankara istikametinde yoğunluğa neden oldu. Cuma günü akşam saatlerinde iş ve okul çıkışı sonrasında yola çıkan bayram tatilcilerinin oluşturduğu araç kuyruğu bugün de devam etti. Sabah saatlerinde akıcı bir şekilde ilerleyen trafik, daha sonra yerini tekrardan yoğun bir trafiğe bıraktı. Durma noktasına gelen trafikte araçlar adeta adım adım ilerlerken, yoğunluğun akşam saatlerinde artması bekleniyor.
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