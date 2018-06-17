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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Bayram tatilcilerinin dönüşü devam ediyor

Bayram tatilcilerinin dönüşü devam ediyor

-TEM'de gece görüntüsü

Polis Cenin Polis Ekipleri 

--Detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Ramazan Bayramı tatili nedeniyle memleketlerine giden ve bayramın son gününde dönüşe geçen tatilciler nedeni ile Kocaeli TEM geçişinde yoğunluk gece saatlerinde de devam etti. Ramazan Bayramı tatili nedeniyle araçlarıyla memleketlerine ve tatile giden tatilcilerin TEM otoyolunda sabah saatlerinden itibaren uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu. 3 günlük tatilin son gününde araçlarıyla İstanbul yönüne dönüşe geçen tatilciler nedeni ile sabah saatlerinde uzun kuyrukların oluştuğu Kocaeli TEM geçişinde gece saatlerinde de yoğunluk devam etti. Trafik durma noktasına gelirken, polis ekipleri geçişleri rahatlatmak için başlattığı çalışmalarını sürdürdü. Yoğunluk sebebi ile meydana gelen kazalara anında müdahale eden ekipler, vatandaşların yolda daha rahat ilerleye bilmesi için her 5 kilometrede bir nöbette bekliyor. Öte yandan, trafiğin gecenin ilerleyen saatlerinde rahatlaması bekleniyor. (MK
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