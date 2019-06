Bayram sofralarının baş tacı baklavaya yoğun ilgi Haberi

-Çiğ baklavadan görüntü

-Baklava hamurunun açılmasından görüntü

-Baklava türlerinden farklı planlarda görüntü

-Midye isimli baklavadan görüntü

-Serhan Göker röp.

-Erhan Göker röp.



( DENİZLİ - ÖZEL)- Her bayram olduğu gibi bu bayramda ‘baklava’ya yoğun talep var- Üreticiler bayram baklavası siparişlerine yetişemiyor DENİZLİ



- Denizli’de baklava ve tatlı satıcılarının yoğun bayram mesaisi başlarken, vatandaşların bayramın olmazsa olmaz tatlılardan en çok baklava türleri arasından ‘şöbiyet ve midye’ yi tercih ettikleri kaydedildi. Yarın kutlanmaya başlanacak olan Ramazan Bayramı öncesi vatandaşların geçtiğimiz haftadan bu yana tatlı satıcılarının kapılarını aşındırmaya başladı.

Tatlılar arasında her bayramda olduğu gibi bu bayramda da en çok satılan ürün ise Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan baklava oldu. Ramazan Bayramı’nda misafirlere en iyi tatlıyı ikram etmek isteyen vatandaşlar baklava ve tatlı siparişlerini günler öncesinden verdi. Baklava satıcıları ise gelen siparişleri yetiştirmek için adeta bir birleri ile yarışıyor. Kentte uzun yıllardır Gaziantep baklavası satan ve büyük ilgi gören işyerlerinden birinin ortaklarından Serhan Göker, müşterilerinin kendilerinden en çok ev baklavası ve baklava türlerinden de ‘şöbiyet ve midye’yi tercih ettiklerini aktardı. Göker, “Biz Denizli’de genellikle özel baklava dediğimiz Antep baklavası. Cevizli gruplarımız var. Klasik cevizli ve klasik Antep fıstıklı baklavalarımız var. Tercih edilen tatlılar bunlardır. Denizli halkı genellikle ufak, kibar, hoş duran tatlıları seviyorlar. Özellikle fıstıklıyı seviyorlar. Gaziantep’ten gelen fıstığın gerçek olduğunu görerek onu istiyorlar. Biz de en iyi hizmeti veriyoruz, bundan da çok memnunlar. Siparişlere gelince ev baklavasına özellikle çok talep var, Tavas baklavasını andırdığı için olabilir. Klasik cevizliyi seviyorlar. Müşterilerimizin favorisi şöbiyet ve midyedir” diye konuştu.

İş yerinin diğer ortağı Erhan Göker ise fıstıklı baklavaya olan talebin bu yıl daha fazla arttığını kaydetti.

Siparişleri yetiştirmek için günlerdir yoğun bir mesai harcadıklarını ifade eden Göker şunları söyledi: “Midye baklava son dönemlerde en popüler olan tatlımız. İçerisinde yoğun şekilde kaymak ve fıstık olmasıyla, yufkasının da bir kat ince şekilde açılıp yapılmasıyla son günlerimizde en popüler olan tatlımız. Bayram mesaisiyle şu an yoğun çalışma içerisindeyiz. Siparişlerimizi yetiştirip, müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için şu an yoğun mesai harcıyoruz. Daha çok fıstıklı baklava tercih ediliyor. Daha doğal olduğu ve daha lezzetli olduğu için talep fıstıklı baklavaya daha fazla.” Öte yandan, İHA muhabirine imalathanelerinin kapılarını açan Göker kardeşler ‘midye’ türü baklavanın nasıl yapıldığını da ince ayrıntılarını kadar anlattı.