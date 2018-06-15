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15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Bayram şekeri polisten

Bayram şekeri polisten

Polis ekiplerinin araçlarını durdurması

Yoğun Mesai Trafik Kuralları Sarılar Bayram Şekeri Polis Ekipleri 

-Bayram kutlaması ve şeker ikramı
-Sürücülerin polislere sarılması
-Polislerin uyarıları
-Detaylar

( ÇORUM -ÖZEL)- Sürücüler polislere sarılarak bayramlarını kutladı- Ramazan Bayramı nedeniyle vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmeleri için Arefe gününden itibaren yoğun bir mesai harcayan polis ekipleri yoğun mesai harcarken, Ankara-Çorum karayolunda sabahın ilk ışıklarına kadar denetimlerini sürdürdü ÇORUM

- Çorum’da Ramazan Bayramı’nın ilk saatlerinde polis ekipleri durdurdukları sürücülerin bayramını kutlayarak şeker ikram etti. Ramazan Bayramı nedeniyle vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmeleri için Arefe gününden itibaren yoğun bir mesai harcayan polis ekipleri yoğun mesai harcarken, Ankara-Çorum karayolunda sabahın ilk ışıklarına kadar denetimlerini sürdürdü. Ankara karayolunda oluşturulan uygulama noktasında durdurulan sürücüler araçlarının evrakının kontrol edileceğini sanarken polis ekiplerinin yaptığı bayram şekeri ikramını görünce şaşırdı. Bazı sürücülerin şeker ikramının ardından polislere sarılarak bayramlarını kutladı. Denetimlerden duyduklarını memnuniyeti dile getiren sürücüler ise bu tür uygulamaların devam etmesini isteyerek, yola çıkan sürücülerden trafik kurallarına uymaları için çağrıda bulundu.
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