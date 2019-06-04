Bayram sabahında gündoğumu kartpostallık görüntüler oluşturdu Video

-cep telefonları ile yayın yapanlardan görüntü

-fotoğraf çekenlerden görüntü

-gelen vatandaşlardan görüntü

-manzaradan görüntü

-genel ve detay görüntüler



( İSTANBUL -ÖZEL)-Namaza geldiler manzarayı görünce telefonlarına sarıldılar İSTANBUL



- İstanbul’da bayram sabahında gündoğumu kartpostallık görüntüler oluştururken, bayram namazına gelenler manzarayı görünce telefonlarına sarıldı. İstanbul’da Ramazan Bayramı sabahında güneşin doğumu mest etti. Tarihi Süleymaniye Cami’sinde yüzünü gösteren güneşin İstanbul'u aydınlatması kameralara yansıdı. Gün doğumu, sahip olduğu İstanbul manzarasıyla ünlü olan Süleymaniye Cami’sinden görüntülendi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden semaya çıkan güneş görsel şölen sundu. Bayram namazına gelen vatandaşları mest eden güneş, deniz üzerinden kızıllıkla yükseldi. Bayram namazına gelen vatandaşlar kendisine hayran bırakan manzarayı görünce, namaz öncesi o anları cep telefonlarına kaydetti.

Kimisi canlı yapın yaptı, kimisi ise arkadaşlarıyla fotoğraf çektirdi. Bazı vatandaşlar ise o anları tadını çıkararak, manzarayı sadece seyretmekle kaldı. Doğan güneşle oluşan manzara İstanbul'un güzelliğini bir kez daha gözler önüne sererken, deniz üzerinde oluşan kızıllık adeta bir yakamozu oluşturdu.

