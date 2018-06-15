Bayram sabahı düştüğü kuyudan itfaiye kurtardı İzle

-İtfaiye ekiplerinin çukura inerken görüntüsü,

-Köpeğin görüntüsü ve detay



( DÜZCE ) DÜZCE



- Düzce’nin Beyciler Mahallesinde bayram sabahı rögar kuyusuna düşen minik köpek Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Düzce’de Ramazan bayramı sabahı haraketli dakikalar yaşandı. Beyciler Mahallesi’nde sabah erken saatlerde kuyudan köpek sesi duan vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye ekiplerini haber verdi. Kapağı açık olan rögar çukuruna düşen köpek yavrusu olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan minik köpek salınması ile bir anda bölgeden uzaklaştı. (AY)

