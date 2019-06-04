Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
- Bayram planları kaza ile son buldu

- Bayram planları kaza ile son buldu

-Kaza yapan araç

İlk Müdahale Bayram Tatili Bild 

--Yaralı
--Olay yeri incelemesi

( SİVAS ) SİVAS

- Gaziantep’ten yola çıkarak bayram tatili için Trabzon istikametine giden çiftin, tatil planları Sivas’ta geçirdikleri kaza ile son buldu. Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Kayseri Karayolu’nun 25. kilometresinde meydana geldi. Kazada Kayseri’den Sivas istikametine gitmekte olan M.K. (62) yönetimindeki 35 DC 5344 plakalı otomobil bir anlık dalgınlık neticesi yoldan çıkarak şarampole uçtu. Yolun altından geçen menfez duvarına çarpan otomobil takla atarak durabildi. Araç sürücüsü ve eşi H.K.(55) yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerine sevk edilen ambulanslarda yapıldı. Ardından yaralılar Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (VK-GF-Y)
İlgili Foto Galeriler
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Terörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket EttiTerörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket Etti
Türkiye'de 19 Mayıs coşkusuTürkiye'de 19 Mayıs coşkusu
Bingölde 5 Odalı Sığınak Ve 60 Kiloluk Patlayıcı İmha EdildiBingölde 5 Odalı Sığınak Ve 60 Kiloluk Patlayıcı İmha Edildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı