- Bayram planları kaza ile son buldu

--Yaralı

--Olay yeri incelemesi



( SİVAS ) SİVAS



- Gaziantep’ten yola çıkarak bayram tatili için Trabzon istikametine giden çiftin, tatil planları Sivas’ta geçirdikleri kaza ile son buldu. Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Kayseri Karayolu’nun 25. kilometresinde meydana geldi. Kazada Kayseri’den Sivas istikametine gitmekte olan M.K. (62) yönetimindeki 35 DC 5344 plakalı otomobil bir anlık dalgınlık neticesi yoldan çıkarak şarampole uçtu. Yolun altından geçen menfez duvarına çarpan otomobil takla atarak durabildi. Araç sürücüsü ve eşi H.K.(55) yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerine sevk edilen ambulanslarda yapıldı. Ardından yaralılar Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (VK-GF-Y)

