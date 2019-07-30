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30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Bayram öncesinde bakır kazan ve tencereler kalaylanıyor Haberi

Bayram öncesinde bakır kazan ve tencereler kalaylanıyor Haberi

Kalaylanan kazan, tencere vs. detaylar

Hava Sıcaklığı Gesi Salda Irak 

-Kızgın ateş altında ustanın çalışması
-Kalaylama başlangıcı ve bitişi sonrası ortaya çıkan üründen detay
-Kazanını kalaylatmaya getiren vatandaşın açıklaması
-Kalay ustası Ömer Yalyanç açıklaması
-Genel detay ve görüntüler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da Kurban Bayramı’nda içinde et pişirilen bakır kazan, tencere ve tavalar ustaların ellerinde 100 derecelik sıcaklıkta kalaylanmaya başlandı. Hava sıcaklığının yaklaşık 40 dereceyi aştığı Şanlıurfa’da kalay ustaları da zor günler geçiriyor. Kurban Bayramına sayılı günler kala vatandaşlar, evlerindeki bakır kazan, tencere ve tavaları ustalara getirerek kalaylatıyor. Hava sıcaklığının yüksek olduğu kentte kızgın ateşle çalışan ustalar da 100 dereceyi aşan hava sıcaklığının altında ekmek parasın için ter döküyor. Kentte, tarihi çarşılar bölgesinde yarım asrı aşkındır mesleğini sürdüren ve Ömer Yalyanç, kendisine ait küçük bir dükkanda vatandaşlar tarafından getirilen bakır kapları ocaktaki ateşi körükleyerek kalaylıyor. Kalaylanan bakır tencere ve kapların içinde yapılan yemeklerin şifalı olduğunu belirten Yalyanç, Kurban Bayramı dolayısıyla işlerinin yoğunluk kazandığını söyledi.

Ocaktaki ısıyla birlikte 100 dereceyi aşan sıcaklıkta çalıştığını ve zor şartlar altında mesleğini sürdürdüğünü aktaran usta mesleği sürdüren az sayıda ustanın kaldığını ve meslekte çırak yetişmediğini ifade etti.
Özellikle kırsalda yoğun olarak kullanılan bakır kazanlar, vatandaşlar tarafından yılda bir kez kalay ustalarına ulaştırılarak kalaylanıyor. Bakır kazanların yanı sıra tencere ve tava ve bakır tas ve tespsiler de ustaların ellerinde kalaylandıktan sonra tekrar kullanılıyor.
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