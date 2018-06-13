Bayram öncesi trafik tedbirleri artırıldı

-TRAFİK DENETİMLERİ

-YOLCU VE SÜRÜCÜLERİN UYARILMASI

-DETAYLAR



( BOLU -HD) BOLU



- Bolu’da, bayram öncesi vatandaşların seyahat sırasında herhangi bir sorun yaşamamaları ve kurallara uymaları konusunda bilgilendirilmeleri amacıyla emniyet ekipleri tedbirlerini artırdı. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve karayolları ekipleri, bayram tatilinin yaklaşmasıyla birlikte sürücülerin ulaşımda herhangi bir sorunla karşılaşmaması ve rahat bir şekilde seyahat edebilmeleri için denetimlere başladı.

TEM Otoyolu Bolu Batı Gişeleri önünde şehir merkezine giren ve otoyola çıkan otomobil ve otobüslerde denetimlerde bulunan ekipler, aynı zamanda sürücülere kurallara uymaları konunda da uyarılarda bulunuyor. Meydana gelen trafik kazalarının önlenmesi amacıyla özellikle Ramazan Bayramı tatili öncesi ve sonrasını kapsayacak şekilde ek trafik tedbirleri planlayarak uygulayacaklarını belirten Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafikten Sorumlu Müdür Yardımcısı Aydın Aksoy, “büro hizmetlerinde çalışan personelimizin tamamı ekiplerimize takviye edilerek fiilen denetim hizmetlerini yerine getireceklerdir. Trafik ekiplerimiz kazaların yoğun oldukları bölgelerde görünür olacaklar. Denetimlerde sürücü ve yolculara nezaket kuralları çerçevesinde bilgilendirme yapılacak. İşlemler en kısa sürede sona erecektir. Sadece ihlali yapan taşıtlar değil diğer araç sürücüleri de durdurularak yüz yüze iletişim kurularak dikkat göstereceğiz. Üzerinde bol miktarda durmamız gereken hususlardan bir tanesi, bu durdurulan sürücülerimizin durdurulma nedeni hız yapmamaları, ön ve arka koltukta emniyet kemeri takmaları, cep telefonu ile seyir halindeyken konuşmamaları, şerit izleme ve yakın takip kurallarına riayet etmeleri ve en önemlisi de bayram tatili süresince yola çıkacak olan sürücülerimizin 2-3 saatlik araç kullanma esnasında 10-15 dakikalık mola vermeleri, molaların dikkat ve konsantrasyonun dağılmaması konusunda uyarılarda bulunulması konusunda yönlendirmelerde bulunacağız” dedi.

Terminallere giriş çıkış yapan otobüslerin de denetleneceğini söyleyen Aksoy, “Terminal ve izin verilen yerler dışında şehirler arası otobüslerde yolcu indirip bindirilmesine izin vermeyeceğiz. Terminallere giriş çıkış yapan bütün otobüs şoförlerinin takograflarını denetleyeceğiz. Ayrıca otobüslerde emniyet kemeri denetimine ağırlık vereceğiz. Bunun için de otobüslerde sivil personel denetimi yaptırtacağız. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerimizin ve tarifesiz yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin yetki belgeleri, SRC belgeleri, taşıma sözleşmeleri, takoğraf, hız ve çalışma süre belgeleri kontrol edilecek. Radarlarla hız denetimlerimiz hız kaynakları kazaların yoğun olarak meydana geldiği yerlerde ağırlıklı olarak yapılacak. Karayolları Genel Müdürlüğü’nce özel yük taşıma izin belgesi ile ilgili olarak bayram süresince düzenlenme yapılmış olup bu araçlar trafiğe çıkmayacak. Bu konu üzerinde de ekiplerimiz titizlikle çalışma yapacaktır” şeklinde konuştu.



