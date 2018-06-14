Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bayram öncesi şehitlik ziyareti - ADANA

Bayram öncesi şehitlik ziyareti - ADANA

- Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve kent protokolünün şehitlik ziyareti - Şehit Piyade Uzman Çavuş Halit Yaşar Mine'nin babası Mustafa Mine ile röportaj - Şehit Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak'ın abisi Orhan Sığnak ile röportaj - Şehit yakınlarının mezarlarında dua eden ailelerden görüntüler Adana 'da bayram öncesi şehitlik ziyareti - Kentte Ramazan Bayramı öncesi şehitlikler ziyaret edilerek mezarlara karanfil bırakıldı - Darbe girişimini engellemeye çalışırken şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halit Yaşar Mine'nin babası Mustafa Mine: - "Oğlum astsubaylığı kazandı, rütbe de takacaktı. Ama şimdi daha iyi bir rütbe taktığına inanıyorum"ADANA (AA) - Adana 'da Ramazan Bayramı öncesi şehitlikler ziyaret edilerek mezarlara karanfil bırakıldı.Çevresi Türk bayraklarıyla süslenen Adana Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen törende, Kur'an - ı Kerim okundu, müftü Hasan Çınar tarafından dua edildi.Vali Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı Tuğgeneral İsmail Günaydın, İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Yalçın, Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile askeri ve mülki erkan ile katılımcılar mezarların başına karanfil bıraktı, şehit yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu. - "Şimdi daha iyi bir rütbe taktığına inanıyorum"Fettullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini engellemeye çalışırken İstanbul 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halit Yaşar Mine'nin babası Mustafa Mine ile annesi Ayşe Mine de çocuklarının kabrini ziyaret etti, dua okudu.FETÖ'ye tepki gösteren Mustafa Mine, oğlunun acısını unutamadığını belirterek, "Allah belalarını versin. Böyle bir şey yaşattı bize inşallah cezalarını çekecekler. Oğlum astsubaylığı kazandı, rütbe de takacaktı. Ama şimdi daha iyi bir rütbe taktığına inanıyorum. " dedi.
Geçen yıl Şenoba Tugay Komutanlığından kalkışından kısa bir süre sonra yüksek gerilim hatlarına takılması sonucu kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak'ın ağabeyi Orhan Sığnak ve yakınları da şehit pilotun mezarında dua okudu.Sığnak, her özel günde şehitliğe gelmeye çalıştıklarını belirtti.
Şehitlerin her gün hatırlanması gerektiğinden hareketle şehitlerle ilgili Türkiye çapında motosiklet, bisiklet gruplarıyla faaliyetler yaptıklarını ifade eden Sığnak, "Şehitlerimizi anmaya, hatırlamaya dönük olarak duyarlı sosyal aktiviteler yapan insanlarla buluşuyoruz, etkinlikler yapıyoruz. Burada devletin bize ön ayak olup şehitlerin verilebiliyorsa hepsinin isimlerinin bir okula, kreşe, devlet kuruma verilmesi gerekiyor." dedi.

Şehit Yakınları Başsağlığı Askeri Helikopter Yüksek Gerilim Darbe Girişimi 

İlgili Foto Galeriler
Şehit Yakınları Ve Gaziler İş Kurası TöreniŞehit Yakınları Ve Gaziler İş Kurası Töreni
Peygamber Ocağında Kadir GecesiPeygamber Ocağında Kadir Gecesi
Erdoğan Demirören'e vedaErdoğan Demirören'e veda
Suriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı TamamladıSuriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı Tamamladı
CHP Ve HDP'nin 19 Mayıs Çelengine TepkiCHP Ve HDP'nin 19 Mayıs Çelengine Tepki
Mehmetçik Balkaya Dağları'nda Teröristlere Nefes AldırmıyorMehmetçik Balkaya Dağları'nda Teröristlere Nefes Aldırmıyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı