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14 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bayram öncesi kargoya uyuşturucu baskını: 3 gözaltı

Bayram öncesi kargoya uyuşturucu baskını: 3 gözaltı

Yakalanan 3 kişinin adliyeye sevk edilmesi

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-Adliye binasına girişleri
-Adliye dış görüntü
-Ele geçen uyuşturucu hapların kargo kolisinden polisin çıkartırken görüntüsü
-Ele geçen hapların fotoğrafları
-Narkotik şube yazısı
-Adliye dış görüntüsü

( SAMSUN - HD)- Polisin Samsun ve Antalya'da düzenlediği operasyonda bayramda piyasaya sürülmesi hedeflenen toplam 24 bin 304 adet uyuşturucu özelliği bulunan kapsül hap ele geçirildi SAMSUN

- Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun ve Antalya'da düzenledikleri operasyonda bayramda piyasaya sürülmesi hedeflenen ve kargo ile gönderilen uyuşturucu hapları almaya giden 3 kişiyi gözaltına alırken, Samsun ve Antalya'da toplam 24 bin 304 adet uyuşturucu özelliği bulunan kapsül hap ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına ve bunlara toplu halde uyuşturucu madde temin eden kaynaklara yönelik çalışma başlattı. Narkotik polisi Antalya'dan Samsun’a kargo ile yüklü miktarda uyuşturucu etkisi doğuran hap gönderildiği ve Samsun'da piyasaya sürüleceği bilgisini aldı. Yapılan takip çalışmaları neticesi kargo gönderisine el konularak yapılan aramada koliler içerisinde bin 200 kapsül uyuşturucu etkisi doğuran hap ele geçirildi. Hapları almaya kargo şirketine gelen Murat B.(27), Halit Y.D.(27) ve Ali M.A.(21) yakalanarak gözaltına alındı. Genişletilen soruşturmada hapları Antalya’dan gönderen şüpheli tespit edilmiş ve Antalya Narkotik Şube Müdürlüğü ile birlikte yapılan çalışmalar neticesi Antalya’da bir adrese düzenlenen operasyonda 13 bin 104 kapsül daha hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında toplam 24 bin 304 adet uyuşturucu özelliği bulunan kapsül hap ele geçirilirken, polisteki sorgusu tamamlanan 3 kişi ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. (MAY-SLH-
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