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02 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
- Bayram öncesi jandarmandan ‘Uçangöz’le trafik denetimi Haberi

- Bayram öncesi jandarmandan ‘Uçangöz’le trafik denetimi Haberi

-drone görüntüsü

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

Kutlay Trafik Kuralları Jandarma Emniyet Kemeri Trafik Denetimi 


- Elazığ’da Ramazan Bayramı öncesi jandarma tarafından Uçangöz (drone) ile yapılan uygulamada 27 araca cezai işlem uygulanırken, 7 araç trafikten men edildi. Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Elazığ- Keban- Pertek- Çemişgezek ve Baskil yolu üzerinde ‘Drone’ desteli eş zamanlı trafik uygulaması gerçekleştirdi. Geniş kapsamlı yapılan uygulamaya Trafik, Mobil PTS, Drone ve Asayiş olmak üzere 12 ekip ve 30 personel katıldı.
347 şahıs ve 213 aracın kontrol edildiği uygulamada 27 araca 6 bin 24 TL ceza kesilirken 7 araçta trafikten men edildi. Hız, emniyet kemeri ve genel trafik kuralları hakkında bilgiler verilen uygulamada, Elazığ İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu’da vatandaşların bayramını kutlayarak, el broşürü ve çocuklara sürücü seyahat karnesi dağıttı.
(MK-CK-
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