Bayram öncesi İstanbul’da yollar boşaldı Haberi

- İstanbul'da 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla yollar boş kaldı. 9 günlük Ramazan Bayramı tatili şehir dışında geçirmek isteyenler dün akşam saatlerinde yola çıktı. Tatilciler gidince İstanbul yolları da boş kaldı. Bugün öğlen saatlerinde E-5 Karayolu’nda herhangi bir yoğunluk yaşanmadı. Kentte trafik yoğunluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) verilerine göre saat 13.00’da yüzde 33 olarak görüldü. İlerleyen saatlerde trafik yoğunluğunun yüzde 10’un altlarına düşmesi bekleniyor.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım