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01 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bayram öncesi İstanbul’da yollar boşaldı

Bayram öncesi İstanbul’da yollar boşaldı

E-5 görüntüler

Trafik Yoğunluğu 

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul'da 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla yollar boş kaldı. 9 günlük Ramazan Bayramı tatili şehir dışında geçirmek isteyenler dün akşam saatlerinde yola çıktı. Tatilciler gidince İstanbul yolları da boş kaldı. Bugün öğlen saatlerinde E-5 Karayolu’nda herhangi bir yoğunluk yaşanmadı. Kentte trafik yoğunluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) verilerine göre saat 13.00’da yüzde 33 olarak görüldü.
İlerleyen saatlerde trafik yoğunluğunun yüzde 10’un altlarına düşmesi bekleniyor.
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