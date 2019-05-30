Bayram öncesi "drone"lu trafik denetimi - KARABÜK - Drone uçuşundan detaylar - Polisin denetim çalışmasından detaylar - Kentte Ramazan Bayramı öncesinde drone destekli yapılan denetimlerde, 13 sürücüye 2 bin 500 lira ceza uygulandıKARABÜK (AA) - Karabük 'te Ramazan Bayramı öncesinde drone destekli yapılan denetimlerde, 13 sürücüye 2 bin 500 lira ceza kesildi.Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 günlük bayram tatili öncesinde drone destekli denetim gerçekleştirdi. Karabük - Safranbolu kara yolu Bulak kavşağında yapılan kontrollerde, yakın takip, kırmızı ışık ihlali, makas atma, hatalı sollama, emniyet kemeri takmama ve araç sürerken telefonla konuşma gibi trafik kuralı ihlalinde bulunan 13 sürücüye 2 bin 500 lira ceza kesildi.Trafik ekiplerinin drone destekli denetimlerinin devam edeceği bildirildi.
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