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01 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bayram öncesi drone ile trafik denetimi

Bayram öncesi drone ile trafik denetimi

Trafikten detay

Kırmızı Işık Emniyet Kemeri Işık İhlali Trafik Denetimi Cep Telefonu 

-Drone ile havadan görüntü
-Trafik polislerinden detay

( BATMAN ) BATMAN

- Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi trafik kazalarını en aza indirmek için denetimlerini artıran trafik ekipleri, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda oluşturulan noktalarda drone kullanarak inceleme yaptı. Batman Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kural ihlallerinin önüne geçmek amacıyla kent merkezindeki denetimlerini sıklaştırdı. Kentte ihlalleri en aza indirmek için yoğun bir şekilde çalışan ekipler Word Mar kavşağı üzerinde drone havalandırarak, kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri, direksiyon başında cep telefonu ile konuşma ve ters yönden gelerek kural ihlali yapan araç sürücülerini tespit ederek, haklarında işlem yaptı.
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