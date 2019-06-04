Bayram namazında vatandaşlar camilere akın etti Video

-Namaz için namaza giren vatandaşlardan görüntü

-Namaz kılınması

-Hutbeden görüntü

-Namaz sonrası bayramlaşmadan görüntü

-Vatandaş röp.



( DENİZLİ ) DENİZLİ



- Denizli’de bayram namazı dolayısı ile vatandaşlar camilere akın etti. Bayram vaazında Kentte bayram namazı 06.20’de kılındı. Namaz için sabah erken saatlerde camilerin yolunu tutan vatandaşlar sabah namazının ardından bayram namazını kıldılar. Bayram namazı için dolup taşan camilerin başında Kasr-ı Arifan Cami geldi. Cemaat omuz omuza huşu içerisinde bayram namazını kıldı. Cami imam hatibi Serkan Ergüven ise verdiği bayram hutbesinde Ramazan ayının önemine vurgu yaparak, bayramın Ramazan ayını eda eden Müslümanlara Allah’ın bir ikramı olduğu kaydetti.

Ergüven, “Bir Ramazan-ı şerifi daha uğurluyoruz. Biliyoruz ki Allah’a kulluk görevimiz Ramazan ayıyla sınırlı değildir. Teravihlerden sonra da camilerimiz beş vakit dolmalı, iftarlardan sonra da muhtaçların sofrası donatılmalı, orucun zindeliği, sadakanın cömertliği bir yıla yayılmalıdır. Nitekim Yüce Allah, Kur’an-ı Kerim’de ‘Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluk et.’ buyurarak ömrümüzün her anını kulluk şuuruyla geçirmeye bizleri davet etmektedir. Rabbimizin bu emrine uyarak, bu ilahi davete icabet ederek, Ramazan’da kazandığımız güzel hasletleri hayatımız boyunca devam ettirelim. Ramazan günleri bitmiş olsa da Ramazan bereketi ve Ramazan samimiyeti ömrümüzden eksik olmasın” dedi.

Kılınan namaz sonrası cemaat bir birleri ile bayramlaşarak iyi niyet dileklerini iletti.

