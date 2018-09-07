Bayram için ülkesine giden 4 Bin Suriyeli Türkiye’ye döndü

-Suriyeli Mustafa El Naccar ile yapılan röportaj

-Suriyeli taşıyan otobüsün gelmesi

-Genel ve detaylar



( KİLİS ) KİLİS



- Kurban Bayramını ülkesinde geçiren 4 bin Suriyeli, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye’ye dönüş yaptı. Kilis Valiliğinin izniyle 1-18 Ağustos tarihleri arasında 35 bin 840 Suriyeli kurban bayramını ülkesinde geçirdikten sonra dönüşleri devam ediyor. Bugün sabah itibariyle 4 bin Suriyeli Kilis üzerinden döndü. Halep’in Azez ilçesi Babul Selam Sınır Kapısına gelen Suriyeliler, burada işlemleri yapıldıktan sonra Türk tarafına alınıyor. Burada Göç İdaresi tarafından işlemleri yapılan Suriyelilerin yanlarında getirdikleri eşyalar didik didik arandıktan sonra tahsis edilen otobüsler ile Öncüpınar çıkış kapısına getiriliyor. Burada son işlemlerinin ardından Suriyeliler, yaşadıkları şehirlere gidiyor. Rusya ile Esad sivil halkı vuruyor Suriyeli Mustafa El Naccar, Ankara’dan bayram için ülkesine gittiğini ifade ederek, “Allah razı olsun Türkiye Cumhuriyetinden Allah kendilerinden razı olsun, Rusya ile rejim İdlip’i vuruyor. Bize Türkiye’den başka kimse yardım etmiyor. Allah Türkiye Cumhuriyetini ve halkını eksik etmesin, Rusya ile İdlip sivil halkı vuruyor. Biz daha önce Halep’te oturuyorduk. Bizi sürekli bombaladı, biz köylere kaçtık. Köylere de DEAŞ saldırması üzerine Türkiye’ye geldik” diye konuştu.

(MAD-Y)

