Bayram için Hollanda'dan memleketlerine geldiler, kaza yaptılar: 4 yaralı

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( SİVAS ) SİVAS



- Kurban Bayramı tatili için Hollanda’dan memleketleri Sivas'a gelen gurbetçiler kaza yaptı. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas-Ankara Karayolu Hayranlı köyü mevkii yakınlarında meydana geldi. B.P idaresindeki JV-182-S plakalı otomobil Hayranlı Köyü mevki yakınlarına geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Devrilen otomobil ters döndü. Otomobil içerisinde bulunan B.P., T.P., F.P. ve S.A. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

