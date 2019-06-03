Bayram için aldığı otomobili memleket yolunda küle döndü Haberi

-Jandarma ekiplerinden görüntü

-Otomobil sahibi röp

-Genel ve detay



( ADIYAMAN )- Bir günlük araba cayır cayır yandı ADIYAMAN



- Adıyaman’da, Ramazan Bayramı için alınan bir günlük otomobil, seyir halinde olduğu esnada yanarak küle döndü. Edinilen bilgilere göre, Ramazan Bayramı için Gaziantep’te 41 bin TL’ye 27 BJT 89 plakalı otomobili alan Şafak Duymuş, memleketi olan Malatya’ya gittiği sırada Adıyaman- Çelikhan Karayolu 15.kilometrede otomobil aniden alev aldı. Seyir halindeyken otomobili yanan Şafak Duymuş, otomobil içerisinde bulunan yangın söndürme tüpleri ile alevlere müdahale etmek istedi. Yangın tüpleri de çalışmayınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

İtfaiye ekipleri olay yerine gelene kadar Şafak Duymuş, otomobilinin yanışını gözyaşları içerisinde izledi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahaleler sonucunda alevler söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi. Şafak Duymuş’un, henüz bir günlük olan otomobili yapılan incelemelerin ardından otoparka çekildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

