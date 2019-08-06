Bayram hazırlıklarının sürdüğü pazar yerleri havadan görüntülendi

-Hayvan pazarındaki hazırlıklar

-Hayvan yetiştiricileri ile röp.

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( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Gaziantep’te harekete geçen kurbanlık hayvan sahipleri, kurbanlıklarını satmak için pazar yerlerinde hazırlık yaptı. Şehitkamil ilçesine bağlı Umut Mahallesi’ndeki Uzay Çatılı Pazarı'nın yanında bulunan boş alanda, kurban bayramı öncesi hazırlıklara başlandı. Kurbanlık hayvan sahipleri, yetiştirdikleri hayvanları satmak için çalışmalara başladı.

Alanda tel örgüler ve direklerle kendilerine yer yapan hayvan yetiştiricileri, kurbanlık hayvanları getirerek satış yapacak. Kurban Bayramı’nın huzurlu ve bereketli geçmesini dileyen hayvan yetiştiricileri, küçükbaş hayvanların kilogram fiyatının 23 liradan belirlendiğini söyledi.



Kurban Bayramı'nda da satış yapacaklarını kaydeden hayvan yetiştiricileri, hayvan satış pazarında gece gündüz bekleyeceklerini ifade etti.



