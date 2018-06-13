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13 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bayram hazırlığından dönüp sel sularına kapılmışlar - KAHRAMANMARAŞ

Bayram hazırlığından dönüp sel sularına kapılmışlar - KAHRAMANMARAŞ

- Bayram hazırlığından dönüp sel sularına kapılmışlar - Olay yerinden detay - Baba Hasan Uşak'ın kuzeni Mustafa Kılıçsallayan ile röportajBayram hazırlığından dönüp sel sularına kapılmışlar - Kahramanmaraş 'ta etkili olan sağanak sırasında evde mahsur kalarak yaşamını yitiren anne ve 2 çocuğunun olaydan kısa süre önce saç tıraşı için berberden geldikleri öğrenildiKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta etkili olan sağanakta evde mahsur kalarak hayatını kaybeden anne ile iki çocuğunun, olaydan kısa süre önce saç tıraşı için berberden geldikleri belirtildi.Baba Hasan Uşak'ın işte olduğu esnada merkez Onikişubat ilçesine bağlı Akçakoyunlu Mahallesi'nde 4 katlı binanın kaldırım seviyesindeki evde oturan anne Fatma Uşak (38), çocukları Mevlüt (10) ve Ali Osman'ı (4) bayramlık traşın yaptırıp eve getirdi.Bu sırada aniden bastıran sağanak, evin bitişiğindeki inşaatın molozlarını sürükleyerek eve girdi. Tavana kadar su dolan evin tuvalet bölümünde ise göçük oluştu. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve polis ekiplerinin çalışmasının ardından olayın meydana geldiği evin çevresine güvenlik şeridi çekildi. - "Bayramları karalı geçecek"Baba Hasan Uşak'ın kuzeni Mustafa Kılıçsallayan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şiddetli yağıştan dolayı oluşan selin, inşaat alanına girdiğini, buradan da molozlara çarpıp balkondan evin içine dolduğunu söyledi.

Evin tavana kadar olan kısmının suyla dolduğunu dile getiren Kılıçsallayan, tuvalette göçük oluştuğunu ayrıca binanın istinat duvarının da çöktüğünü dile getirdi.Bayrama çok üzgün girdiklerini dile getiren Kılıçsallayan, "Orada da bizim ailemiz canımız ciğerimiz yeğenlerimiz gitti. Hasan Uşak'ın eşi Fatma Uşak çocuklarını bayram tıraşı yaptırmış eve gelmiş sonra da bu olay oldu. Bayramları karalı geçecek." dedi.
Kılıçsallayan, olayda inşaat firmasının ihmalinin bulunduğunu sözlerine ekledi.Baba Hasan Uşak'ın ise bir inşaat firmasında çalıştığı öğrenildi.

İnşaat Alanı İstinat Duvarı İnşaat Firması Şiddetli Yağış Polis Ekipleri 

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