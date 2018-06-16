Bayram harçlıklarını toplayan çocuklar lunaparkta gönüllerince eğlendi Video

-Velilerle röportaj

-Lunaparktan detaylar

-Oyuncaklardan detaylar



( BURSA ) BURSA



- Ramazan Bayramı’nda harçlıklarını toplayan çocuklar Bursa’da lunaparka akın etti. Ramazan Bayramı boyunca bayram harçlıklarını alan çocuklar Bursa Kültürpark içinde bulunan lunaparkta gönüllerince eğlendi. Lunaparkların vazgeçilmezi olan çarpışan arabalar yoğun ilgi görürken, atlı karınca, dönme dolap, gondol da tercih edilen oyuncaklar arasında yer aldı. Sadece çocukların değil, heyecan arayan yetişkinlerinde oyuncaklara binerek eğlendiği gözlemlendi. Lunaparka gelen çocuklar, Ramazan Bayramı dolayısıyla harçlık topladıkları ve burada gönüllerince eğlendiklerini söyledi.



Ayrıca herhangi bir tatsızlık yaşanmaması adına Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Yunus ekipleri tüm gün lunaparkta vatandaşların güvenliğini sağladı.

