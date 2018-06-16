Bayram günü 11 araç soyan 3 şüpheli yakalandı

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( ELAZIĞ )- Yakalanan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı ELAZIĞ



- Elazığ’da bayramın ilk günü 11 aracı soyan ve zarar veren 3 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Mahkemeye çıkartılan şüpheliler tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Bayramın ilk günü polise, 11 aracın soyulduğu ve zarar gördüğü ihbarı geldi. Bunun üzerine hareke geçen Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şüphelilerin S.A., G.G. olduğunun, bir kişinin de onlarla beraber hareket ettiğini tespit etti. Şüphelilerin adreslerini tespit eden polis, düzenlediği operasyonla 3'ünü de yakalandı. Emniyette ifadeleri alınan 3 şüpheli "Nitelikli Hırsızlık ve Mala Zarar Verme" suçlarından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 3 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden G.G.’nin ise 2 ayrı kasten yaralama olayında da arandığı ortaya çıktı.

