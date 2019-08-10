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10 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bayram göçüne çıkan sürücülere pilav ikramı

Bayram göçüne çıkan sürücülere pilav ikramı

Tosya Belediyesinden sürücülere pilav ikramı

( KASTAMONU ) KASTAMONU

Trafik Kuralları Jandarma Güvenlik Güçleri Emniyet Kemeri Farkındalık 


- Kurban Bayramı nedeniyle yoğunluk yaşanan D-100 Karayolunda sürücülerin mola vermesi ve dinlenmesi için pilav ikram edildi. Farklı bir uygulamaya yapan Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, jandarma ve polisin uygulama noktasında durdurulan araçların sürücülerine ve yolculara Tosya Pilavı ikram etti. Yolcu ve sürücülere pilav ikram eden Başkan Kavaklıgil, trafik kurallarına uymaları konusunda tavsiyelerde bulundu, kazasız belasız hayırlı yolculuklar dileyerek bayramlarını kutladı. Pilav dağıtımından memnun olan sürücüler Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil’e teşekkür ederek sürücülerin dinlenmesi açısından iyi bir uygulama olduğunu söyledi.

Pilav dağıtımı hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil; “Kastamonu’nun Tosya ilçesinde D-100 Karayolu üzerinde İstanbul Baruthane pilavcısı ile birlikte Tosya Belediye Başkanlığı olarak hem Kurban Bayramı D-100 Karayolu hareketli olması münasebetiyle Tosya’nın meşhur pirincini tanıtmak ve insanlarımızın yoldaki güvenlik güçlerimizin sergilemiş oldukları ve izletmek için onlara göstermiş oldukları yolları izlemeleri açısından kurallara uymaları açısından bir farkındalık yaratarak burada Tosya Pirincimizi ikram etmeye çalıştık. Burada Baruthane pilavcısı bizi kırmayıp 600-700 km yol katedip geldiği için kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. Kurban Bayramı vesilesi ile yola çıkacak vatandaşlarımıza da uyarıda bulunmak istiyorum. Trafik kurallarına uymalarını emniyet kemerini sürekli takılı halde seyahat etmelerini tavsiye ediyorum” diye konuştu.

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