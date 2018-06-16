Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Bayram gezmesine çıkan ailenin yolculuğu facia ile bitti: 1 ölü, 9 yaralı

Bayram gezmesine çıkan ailenin yolculuğu facia ile bitti: 1 ölü, 9 yaralı

İtfaiyenin ve sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi

Acil Servis Trafik Kazası 112 Acil Servis Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Olay yerinden genel görüntüler
-İtfaiyenin ve sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi
-Olay yerinden genel görüntüler

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli’de 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 3’ü çocuk 9 kişide yaralandı. Tam bir can pazarının yaşandığı kazada kontrolden çıkan bir otomobil önce karşı şeride geçip bir otomobile ardından kendi şeridinde ilerleyen 2 otomobile çarparak durabildi. Edinilen bilgilere göre, kaza Denizli-Antalya kara yolu üzerinde Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Denizli’den Antalya istikametine gittiği belirtilen Servet Demirci (40) idaresindeki 06 ATH 45 plakalı araç sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Süleyman Güzel yönetimindeki 26 DY 681 plakalı araca çarptı. Ardından hızını alamayarak savrulan araç tekrar kendi şeridine girerek bu defa Murat Demirci’nin kullandığı 34 NU 1375 plakalı araca sonrasında ise Mustafa Güler’in kullandığı 66 JJ 155 plakalı araca çarparak durabildi. Kazanın ardından tam bir can pazarı yaşanırken bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve 112 acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler araç sürücülerinden Servet Demirci olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, hızlı bir şekilde diğer yaralılara müdahale ettiler. İtfaiye ekipleri ve sağlık görevlileri tarafından araçlardan çıkarılan 3’ü çocuk 9 yaralı ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırıldılar. “Bayram gezmesine çıkan ailede baba hayatını kaybetti” Kazada hayatını kaybeden Servet Demirci’nin bedeni sıkıştığı otomobilden itfaiye ekipleri tarafından güçlükle çıkarıldı. Ekiplerin yaptıkları incelemelerin ardından şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Servet Demirci’nin ailesiyle birlikte bayram gezmesine çıktığı ve Denizli’den, önce Antalya’ya ardından Konya’ya geçiş yapmayı planladıkları öğrenildi. Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İlgili Foto Galeriler
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
Feci kaza! Araçları taşıyan çekiciye taksi çarptıFeci kaza! Araçları taşıyan çekiciye taksi çarptı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı