Bayram gezmesine çıkan ailenin yolculuğu facia ile bitti: 1 ölü, 9 yaralı

-Olay yerinden genel görüntüler

-İtfaiyenin ve sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi

-Olay yerinden genel görüntüler



( DENİZLİ ) DENİZLİ



- Denizli’de 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 3’ü çocuk 9 kişide yaralandı. Tam bir can pazarının yaşandığı kazada kontrolden çıkan bir otomobil önce karşı şeride geçip bir otomobile ardından kendi şeridinde ilerleyen 2 otomobile çarparak durabildi. Edinilen bilgilere göre, kaza Denizli-Antalya kara yolu üzerinde Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Denizli’den Antalya istikametine gittiği belirtilen Servet Demirci (40) idaresindeki 06 ATH 45 plakalı araç sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Süleyman Güzel yönetimindeki 26 DY 681 plakalı araca çarptı. Ardından hızını alamayarak savrulan araç tekrar kendi şeridine girerek bu defa Murat Demirci’nin kullandığı 34 NU 1375 plakalı araca sonrasında ise Mustafa Güler’in kullandığı 66 JJ 155 plakalı araca çarparak durabildi. Kazanın ardından tam bir can pazarı yaşanırken bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve 112 acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler araç sürücülerinden Servet Demirci olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, hızlı bir şekilde diğer yaralılara müdahale ettiler. İtfaiye ekipleri ve sağlık görevlileri tarafından araçlardan çıkarılan 3’ü çocuk 9 yaralı ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırıldılar. “Bayram gezmesine çıkan ailede baba hayatını kaybetti” Kazada hayatını kaybeden Servet Demirci’nin bedeni sıkıştığı otomobilden itfaiye ekipleri tarafından güçlükle çıkarıldı. Ekiplerin yaptıkları incelemelerin ardından şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Servet Demirci’nin ailesiyle birlikte bayram gezmesine çıktığı ve Denizli’den, önce Antalya’ya ardından Konya’ya geçiş yapmayı planladıkları öğrenildi. Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.



