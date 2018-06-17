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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Bayram gezisine giderken iş makinesiyle çarpıştılar: 1 ölü, 3 yaralı

Bayram gezisine giderken iş makinesiyle çarpıştılar: 1 ölü, 3 yaralı

Olay yerinden detay görüntüler

( SAMSUN ) SAMSUN

Jandarma İş Makinesi Tarım Trafik Kazası Bild 


- Samsun’un Bafra İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişide yaralandı. Kaza, Samsun Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun’undan Sinop’a gezmeye giden Eyüp Kırımlı idaresindeki 52 DB 511 plakalı otomobil Çetinkaya Kavşağına dönüş yapan Mehmet S.’nin kullandığı tarım iş makinesine çarptı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Sezai Köse (32) olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü Eyüp Kırımlı (24) ve otomobilde yolcu olarak bulunan Uğur Atar (30) ve Ufuk Türk (27) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırldı. Kaza sonrası tarım iş makinesi sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (ŞU-MAY-
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